Территория Ахтынского района выбрана для развития Самурского энергетического кластера
- Автор Мадина
- 26 октября, 2020. Понедельник 08:05
19 октября в Ахтынский район приехали Артур Алибеков, являющийся генеральным директором ОАО «Корпорация развития Дагестана», член совета директоров Роберт Ильясов и представитель итальянской компании IDROENERGIA в СНГ Владимир Привезенцев.
В администрации МР «Ахтынский район» была проведена рабочая встреча заместителя руководителя муниципалитета Магомедрауфа Ганиева и председателя районного Собрания депутатов Абдул-Керима Палчаева с гостями.
Нужно напомнить, что в марте 2020 года эксперты приезжали с визитом в Ахтынский район, дабы осмотреть условия реализации масштабного проекта по строительству объектов малой гидроэнергетики. Подробнее можно прочитать тут.
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