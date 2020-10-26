19 октября в Ахтынский район приехали Артур Алибеков, являющийся генеральным директором ОАО «Корпорация развития Дагестана», член совета директоров Роберт Ильясов и представитель итальянской компании IDROENERGIA в СНГ Владимир Привезенцев.

В администрации МР «Ахтынский район» была проведена рабочая встреча заместителя руководителя муниципалитета Магомедрауфа Ганиева и председателя районного Собрания депутатов Абдул-Керима Палчаева с гостями.

Нужно напомнить, что в марте 2020 года эксперты приезжали с визитом в Ахтынский район, дабы осмотреть условия реализации масштабного проекта по строительству объектов малой гидроэнергетики. Подробнее можно прочитать тут.