ЗАМАНА - Территория Ахтынского района выбрана для развития Самурского энергетического кластера

Территория Ахтынского района выбрана для развития Самурского энергетического кластера

Автор
26 октября, 2020. Понедельник 08:05
Территория Ахтынского района выбрана для развития Самурского энергетического кластера

19 октября в Ахтынский район приехали Артур Алибеков, являющийся генеральным директором ОАО «Корпорация развития Дагестана», член совета директоров Роберт Ильясов и представитель итальянской компании IDROENERGIA в СНГ Владимир Привезенцев.

Территория Ахтынского района выбрана для развития Самурского энергетического кластера
Экономика

В администрации МР «Ахтынский район» была проведена рабочая встреча заместителя руководителя муниципалитета Магомедрауфа Ганиева и председателя районного Собрания депутатов Абдул-Керима Палчаева с гостями.

Нужно напомнить, что в марте 2020 года эксперты приезжали с визитом в Ахтынский район, дабы осмотреть условия реализации масштабного проекта по строительству объектов малой гидроэнергетики. Подробнее можно прочитать тут.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top