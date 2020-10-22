В Дагестане прогнозируется спад экономики на 3,8%

По результатам уходящего текущего года объем валового регионального продукта в Дагестане понизится на 3,8%. Об этом рассказал глава экономики и территориального развития Гаджи Султанов на проведенном собрании под руководством премьер-министра региона Артёма Здунова.