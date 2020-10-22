ЗАМАНА - В Дагестане прогнозируется спад экономики на 3,8%

В Дагестане прогнозируется спад экономики на 3,8%

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22 октября, 2020. Четверг 10:52
В Дагестане прогнозируется спад экономики на 3,8%

По результатам уходящего текущего года объем валового регионального продукта в Дагестане понизится на 3,8%. Об этом рассказал глава экономики и территориального развития Гаджи Султанов на проведенном собрании под руководством премьер-министра региона Артёма Здунова.

В Дагестане прогнозируется спад экономики на 3,8%
Экономика

Он отметил, что после небольшого понижения экономику региона в 2021 году ждет рост на 2,4%.

Подробный материал читайте на сайте Правительства Дагестана.

 

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