Правительство Дагестана готово оказывать поддержку проектам, выдвигаемым на форум «Сильные идеи для нового времени»
- Автор Мадина
- 18 октября, 2020. Воскресенье 01:26
В пятницу, 16 октября, премьер-министр региона Артём Здунов провел собрание, на котором были обсуждены проекты в рамках республиканского этапа форума «Сильные идеи для нового времени».
Инициатором заседания выступило Министерство экономики и территориального развития региона.
Поприветствовав участников собрания, Артём Здунов подчеркнул, что получившие «зелёный свет» проекты поучаствуют в конкурсе, который пройдет с 11 по 12 ноября. Подробнее можно прочитать тут.
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