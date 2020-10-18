ЗАМАНА - Правительство Дагестана готово оказывать поддержку проектам, выдвигаемым на форум «Сильные идеи для нового времени»

Правительство Дагестана готово оказывать поддержку проектам, выдвигаемым на форум «Сильные идеи для нового времени»

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18 октября, 2020. Воскресенье 01:26
Правительство Дагестана готово оказывать поддержку проектам, выдвигаемым на форум «Сильные идеи для нового времени»
В пятницу, 16 октября, премьер-министр региона Артём Здунов провел собрание, на котором были обсуждены проекты в рамках республиканского этапа форума «Сильные идеи для нового времени».
Правительство Дагестана готово оказывать поддержку проектам, выдвигаемым на форум «Сильные идеи для нового времени»
Экономика
Инициатором заседания выступило Министерство экономики и территориального развития региона.

Поприветствовав участников собрания, Артём Здунов подчеркнул, что получившие «зелёный свет» проекты поучаствуют в конкурсе, который пройдет с 11 по 12 ноября. Подробнее можно прочитать тут.

 

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