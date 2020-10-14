ЗАМАНА - Бизнесу в горах Дагестана предлагают господдержку

Бизнесу в горах Дагестана предлагают господдержку

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14 октября, 2020. Среда 11:51
Бизнесу в горах Дагестана предлагают господдержку Бизнесу в горах Дагестана предлагают господдержку

В понедельник, 12 октября, первый заместитель руководителя министерства экономики и территориального развития РД Светлана Абдулкадырова и председатель Общественного совета Минэкономразвития региона, профессор Шахмардан Мудуев с рабочим визитом посетили Гергебильский, Унцукульский и Гунибский районы.

Бизнесу в горах Дагестана предлагают господдержку
Экономика

Сотрудники Министерства экономического развития встретились с местными представителями бизнеса, руководителями сельских поселений, главами ГАУ МФЦ и обсудили процесс реализации государственной программы «Социально-экономическое развитие горных территорий РД». Подробнее можно прочитать тут.

 

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