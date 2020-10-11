Из 600 миллионов рублей уже привлечено 213,18 миллионов",- уточнили в ведомстве.
Проект обеспечит 570 новых рабочих мест, из них сейчас созданы 95.
Объем инвестиций в рамках реализации инвестиционного проекта по АО "Завод имени Гаджиева" составит 600 миллионов рублей, пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Минэкономики и территориального развития РД.
Из 600 миллионов рублей уже привлечено 213,18 миллионов",- уточнили в ведомстве.
Проект обеспечит 570 новых рабочих мест, из них сейчас созданы 95.
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