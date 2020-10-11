В расширение производства на заводе им. Гаджиева в Дагестане инвестируют 600 млн рублей

Автор Мадина

Объем инвестиций в рамках реализации инвестиционного проекта по АО "Завод имени Гаджиева" составит 600 миллионов рублей, пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Минэкономики и территориального развития РД.