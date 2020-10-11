ЗАМАНА - В расширение производства на заводе им. Гаджиева в Дагестане инвестируют 600 млн рублей

В расширение производства на заводе им. Гаджиева в Дагестане инвестируют 600 млн рублей

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11 октября, 2020. Воскресенье 00:10
В расширение производства на заводе им. Гаджиева в Дагестане инвестируют 600 млн рублей

Объем инвестиций в рамках реализации инвестиционного проекта по АО "Завод имени Гаджиева" составит 600 миллионов рублей, пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Минэкономики и территориального развития РД.

В расширение производства на заводе им. Гаджиева в Дагестане инвестируют 600 млн рублей
Экономика

Из 600 миллионов рублей уже привлечено 213,18 миллионов",- уточнили в ведомстве.

Проект обеспечит 570 новых рабочих мест, из них сейчас созданы 95.

 

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