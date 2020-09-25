Развиваешь бизнес в горах? Получи господдержку
- Автор Мадина
- 25 сентября, 2020. Пятница 11:55
Министерство экономического развития Дагестана @minec_rd05 продолжает приём заявок на участие в государственной программе «Социально-экономическое развитие горных территорий Республики Дагестан»!
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Минэкономразвития РД @minec_rd05 продолжает приём заявок на участие в госпрограмме «Социально-экономическое развитие горных территорий Республики Дагестан»! ⠀ Планируется субсидирование по направлениям: ?приобретение оборудования по производству пищевой продукции и напитков; ?строительство малогабаритных теплиц; ?строительство логистических (оптово-распределительных) центров хранения продукции; ?создание и модернизацию предприятий по производству промышленной продукции; ?покупка личными подсобными хозяйствами малогабаритной сельскохозяйственной техники. ⠀ ?Прием заявок - до 12 октября 2020 г. на площадках МФЦ Дагестана, а также в административном здании Минэкономразвития РД - г. Махачкала, ул. Абубакарова 67, 2 этаж (201 кабинет) в рабочие дни с 10 до 16 часов, тел? 8 (8722) 68 -12 -24; 67-20-10. Подробности на нашем сайте - ссылка в описании профиля ⠀ #развивайгоры05
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