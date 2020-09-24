ЗАМАНА - В Москве на территории посольства Исламской Республики Иран состоялась встреча руководителя Центра поддержки предпринимательства Республики Дагестан

В Москве на территории посольства Исламской Республики Иран состоялась встреча руководителя Центра поддержки предпринимательства Республики Дагестан

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24 сентября, 2020. Четверг 14:27
В Москве на территории посольства Исламской Республики Иран состоялась встреча руководителя Центра поддержки предпринимательства Республики Дагестан

В Республике Дагестан, одной из приоритетных задач стоит — эффективное использование инвестиционного потенциала и привлечения зарубежных инвесторов. Впрочем, как и повышение экспортного потенциала Республики.

В Москве на территории посольства Исламской Республики Иран состоялась встреча руководителя Центра поддержки предпринимательства Республики Дагестан
Экономика

Участие в международных проектах, развитие экспорта и привлечение инвестиций хорошо отразиться на экономическом климате региона.

В Москве, 23 сентября, на территории посольства Исламской Республики Иран состоялась встреча руководителя Центра поддержки предпринимательства Республики Дагестан Руслана Абаскулиева с советником посла по экономическим вопросам Тураном Хатами.

Обсудили вопросы организации бизнес-миссии дагестанских предприятий в Иран. Также обсудили вопросы организации и проведения экономического форума «Россия- Дагестан- Ирна» на территории Республики Дагестан.

Представитель Ирана сообщил, что посодействует в реализации данных проектов.
Руслан Абаскулиев представил проект промышленного парка на основе ОЭЗ. Для иранских инвесторов будут созданы благоприятные условия для развития собственного производства с максимальными преференциями в налоговой части.

Советник выразил искренний интерес к данному проекту.

Проект будет направлен на рассмотрение в правительство Ирана в Тегеране.

Иранские инвесторы готовы вкладывать и в сельскохозяйственную сферу в Республике Дагестан, чтобы в дальнейшем, экспортировать продукцию в Иран.

Речь шла и о развитии туризма между двумя территориями.
Нашли много уникальных мест, которые стоят того, чтобы их посетить.

Итоги встречи показали, что обе стороны, искренне заинтересованы в сотрудничестве.

Руслан Абаскулиев намерен провести еще ряд подобных встреч с представителями Прикаспийских государств.

 

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