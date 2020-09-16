Минпромторг Дагестана поможет дагестанским товаропроизводителям кооперировать свою продукцию в субъекты России
- Автор Мадина
- 16 сентября, 2020. Среда 17:58
В среду, 16 сентября, глава министерства промышленности и торговли региона Батыр Эмеев провел беседу с торговыми представителями РД в ЦФО и Волгоградской области.
Участники встречи обсудили тему организации кооперационных связей между хозяйствующими районами Дагестана и субъектами центрального федерального округа и Волгоградской области, а также поставок товаров республиканских товаропроизводителей в регионы России. Подробнее можно прочитать тут.
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