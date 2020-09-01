Вопросы развития и вывода из «тени» тепличных хозяйств Дагестана обсудили в региональном Правительстве
- Автор Мадина
- 01 сентября, 2020. Вторник 10:29
Вчера, 31 августа, в Правительстве РД была обсуждена тема работы и развития тепличных хозяйств республики, пишет РИА "Дагестан".
Этот важный вопрос был ранее поднят лидером Дагестана Владимиром Васильевым, который подчеркнул перед главами органов власти такие цели , как «обеление» работы теплиц, разработка высокотехнологичных производств и, как следствие, отлично оплачиваемых рабочих мест для жителей региона. Подробнее можно прочитать тут.
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