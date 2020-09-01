ЗАМАНА - Вопросы развития и вывода из «тени» тепличных хозяйств Дагестана обсудили в региональном Правительстве

Вопросы развития и вывода из «тени» тепличных хозяйств Дагестана обсудили в региональном Правительстве

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01 сентября, 2020. Вторник 10:29
Вопросы развития и вывода из «тени» тепличных хозяйств Дагестана обсудили в региональном Правительстве

Вчера, 31 августа, в Правительстве РД была обсуждена тема работы и развития тепличных хозяйств республики, пишет РИА "Дагестан".

Вопросы развития и вывода из «тени» тепличных хозяйств Дагестана обсудили в региональном Правительстве
Экономика

Этот важный вопрос был ранее поднят лидером Дагестана Владимиром Васильевым, который подчеркнул перед главами органов власти такие цели , как «обеление» работы теплиц, разработка высокотехнологичных производств и, как следствие, отлично оплачиваемых рабочих мест для жителей региона. Подробнее можно прочитать тут.

 

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