Этот важный вопрос был ранее поднят лидером Дагестана Владимиром Васильевым, который подчеркнул перед главами органов власти такие цели , как «обеление» работы теплиц, разработка высокотехнологичных производств и, как следствие, отлично оплачиваемых рабочих мест для жителей региона. Подробнее можно прочитать тут.