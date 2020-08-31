В Каякентском районе Дагестана рассмотрели проблемы развития агросектора муниципалитета

Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РД Шарип Шарипов принял участие в совещании по развитию сельского хозяйства Каякентского района.

В данном мероприятии приняли участие руководители сельхозпредприятий района, специалисты райсельхозуправления. Были затронуты ключевые темы - итоги уборки озимых зерновых и подготовка к озимому севу под урожай 2021 года, ход уборки винограда и другие проблемы отраслевых работ. Шарип Шарипов отметил, что в этом году аграрии района столкнулись с проблемой в виде острой засухи и это сказалось на урожайности.

А также Шарип Шарипов призвал расширить использование качественных семян и удобрений в разумных дозах и выполнить работу в надлежащие сроки. Следующий актуальный аспект, подметил он – упорядочение деятельности тепличных хозяйств, по площади которых Каякентский район занимает второе место в республике Дагестан.