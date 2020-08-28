ЗАМАНА - Эффективное использование земель сельскохозяйственного назначения обсудили в Правительстве РД

Эффективное использование земель сельскохозяйственного назначения обсудили в Правительстве РД

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28 августа, 2020. Пятница 11:17
Эффективное использование земель сельскохозяйственного назначения обсудили в Правительстве РД
Под контролем заместителя Председателя Правительства Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова вчера, 27 августа, было проведено собрание на тему эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения.
Эффективное использование земель сельскохозяйственного назначения обсудили в Правительстве РД
Экономика
Открывая собрание, Абдулмуслим Абдулмуслимов подчеркнул, что больше 86% территории нашего региона занимают земли сельскохозяйственного назначения, в том числе 64% территории региона – сельхозугодия. Подробнее можно прочитать тут.

 

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