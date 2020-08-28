Эффективное использование земель сельскохозяйственного назначения обсудили в Правительстве РД
- Автор Мадина
- 28 августа, 2020. Пятница 11:17
Под контролем заместителя Председателя Правительства Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова вчера, 27 августа, было проведено собрание на тему эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения.
Открывая собрание, Абдулмуслим Абдулмуслимов подчеркнул, что больше 86% территории нашего региона занимают земли сельскохозяйственного назначения, в том числе 64% территории региона – сельхозугодия. Подробнее можно прочитать тут.
Последнее от Мадина
- Конкурс эссе «День рубля»
- Актуальные вопросы здравоохранения Дагестана рассмотрены под руководством Владимира Васильева
- Актуальные вопросы здравоохранения Дагестана рассмотрены под руководством Владимира Васильева
- Владимир Васильев обсудил с отраслевыми руководителями состояние и перспективы развития сельского хозяйства региона
- Владимир Васильев обсудил с отраслевыми руководителями состояние и перспективы развития сельского хозяйства региона