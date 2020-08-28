Вылов кильки в Дагестане в этом году составит порядка 30 тысяч тонн

Автор Мадина

Тему развития рыбоперерабатывающей отрасли обсудили в Правительстве региона вчера, 27 августа, под контролем премьер-министра Дагестана Артёма Здунова.