С главным докладом по теме выступил Набиюла Карачаев, рассказавший о нынешнем состоянии деятельности в этом направлении на профильных организациях. Подробнее можно прочитать тут.
Вылов кильки в Дагестане в этом году составит порядка 30 тысяч тонн
- Автор Мадина
- 28 августа, 2020. Пятница 11:14
Тему развития рыбоперерабатывающей отрасли обсудили в Правительстве региона вчера, 27 августа, под контролем премьер-министра Дагестана Артёма Здунова.
Последнее от Мадина
- Конкурс эссе «День рубля»
- Актуальные вопросы здравоохранения Дагестана рассмотрены под руководством Владимира Васильева
- Актуальные вопросы здравоохранения Дагестана рассмотрены под руководством Владимира Васильева
- Владимир Васильев обсудил с отраслевыми руководителями состояние и перспективы развития сельского хозяйства региона
- Владимир Васильев обсудил с отраслевыми руководителями состояние и перспективы развития сельского хозяйства региона