ЗАМАНА - Итоги развития агропромышленного комплекса Дагестана за 1 полугодие 2020 года обсудили на заседании Правительства

Итоги развития агропромышленного комплекса Дагестана за 1 полугодие 2020 года обсудили на заседании Правительства

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27 августа, 2020. Четверг 12:22
Итоги развития агропромышленного комплекса Дагестана за 1 полугодие 2020 года обсудили на заседании Правительства
На собрании Правительства Дагестана, которое прошло вчера, 26 августа, под руководством премьер-министра республики Артёма Здунова, были обсуждены результаты развития агропромышленного комплекса региона за первые 6 месяцев текущего года.
Итоги развития агропромышленного комплекса Дагестана за 1 полугодие 2020 года обсудили на заседании Правительства
Экономика
 За это время, по сведениям Минсельхозпрода региона, АПК республики продемонстрировал положительную динамику развития (на 0,6% больше аналогичного периода прошлого года, по СКФО темп роста – 98,6%). Подробнее можно прочитать тут.
 

 

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