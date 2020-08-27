Итоги развития агропромышленного комплекса Дагестана за 1 полугодие 2020 года обсудили на заседании Правительства
- Автор Мадина
- 27 августа, 2020. Четверг 12:22
На собрании Правительства Дагестана, которое прошло вчера, 26 августа, под руководством премьер-министра республики Артёма Здунова, были обсуждены результаты развития агропромышленного комплекса региона за первые 6 месяцев текущего года.
За это время, по сведениям Минсельхозпрода региона, АПК республики продемонстрировал положительную динамику развития (на 0,6% больше аналогичного периода прошлого года, по СКФО темп роста – 98,6%). Подробнее можно прочитать тут.
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