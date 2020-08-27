Артём Здунов: «У нас не должно быть никаких проблем с освоением бюджетных средств»
- Автор Мадина
- 27 августа, 2020. Четверг 12:12
«У нас не должно быть никаких проблем с освоением бюджетных средств», - подчеркнул вчера, 26 августа, премьер-министр региона Артём Здунов на собрании республиканского Правительства, которое было посвящено теме исполнения регионального бюджета в первой части текущего года.
Артем Здунов напомнил, что с освоением бюджета были некие проблемы весной текущего года, что было связано с пандемией коронавируса. Сейчас же обстановка относительно нормализовалась, а работа идет в привычном режиме. Подробнее можно прочитать тут.
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