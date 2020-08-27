ЗАМАНА - Итоги социально-экономического развития Дагестана за первое полугодие 2020 года обсудили в региональном Правительстве

Итоги социально-экономического развития Дагестана за первое полугодие 2020 года обсудили в региональном Правительстве

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27 августа, 2020. Четверг 12:08
Итоги социально-экономического развития Дагестана за первое полугодие 2020 года обсудили в региональном Правительстве
Результаты социально-экономического развития РД за первые 6 месяцев текущего года обсудили вчера, 26 августа, в рамках проведенного собрания республиканского Правительства.
Итоги социально-экономического развития Дагестана за первое полугодие 2020 года обсудили в региональном Правительстве
Экономика
Глава министерства экономики и территориального развития региона Гаджи Султанов подчеркнул, что принятые организационные меры и способы поддержки субъектов МСП позволили уменьшить влияние карантина на развитие экономики в первой части года. Подробнее можно прочитать тут.
 

 

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