Итоги социально-экономического развития Дагестана за первое полугодие 2020 года обсудили в региональном Правительстве
- Автор Мадина
- 27 августа, 2020. Четверг 12:08
Результаты социально-экономического развития РД за первые 6 месяцев текущего года обсудили вчера, 26 августа, в рамках проведенного собрания республиканского Правительства.
Глава министерства экономики и территориального развития региона Гаджи Султанов подчеркнул, что принятые организационные меры и способы поддержки субъектов МСП позволили уменьшить влияние карантина на развитие экономики в первой части года. Подробнее можно прочитать тут.
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