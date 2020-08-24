Заметное увеличение количества индивидуальных инвестиционных счетов демонстрирует повышение финансовой грамотности начинающих инвесторов, – заметил заместитель управляющего Отделением – Национальным банком по региону Руслан Абачараев. Подробнее можно прочитать тут.
Жители Дагестана стали чаще открывать индивидуальные инвестиционные счета
- Автор Мадина
- 24 августа, 2020. Понедельник 16:20
Дагестанцы начали чаще открывать индивидуальные инвестиционные счета (ИИС). По сведениям «Московской биржи», на конец июля текущего года число открытых дагестанцами инвестиционных счетов достигло 13,4 тысячи, пишет РИА "Дагестан".