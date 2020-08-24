ЗАМАНА - Жители Дагестана стали чаще открывать индивидуальные инвестиционные счета

Жители Дагестана стали чаще открывать индивидуальные инвестиционные счета

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24 августа, 2020. Понедельник 16:20
Жители Дагестана стали чаще открывать индивидуальные инвестиционные счета

Дагестанцы начали чаще открывать индивидуальные инвестиционные счета (ИИС). По сведениям «Московской биржи», на конец июля текущего года число открытых дагестанцами инвестиционных счетов достигло 13,4 тысячи, пишет РИА "Дагестан".

Жители Дагестана стали чаще открывать индивидуальные инвестиционные счета
Экономика

Заметное увеличение количества индивидуальных инвестиционных счетов демонстрирует повышение финансовой грамотности начинающих инвесторов, – заметил заместитель управляющего Отделением – Национальным банком по региону Руслан Абачараев. Подробнее можно прочитать тут.

 

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