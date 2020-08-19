ЗАМАНА - В Дагестане создают первую в СКФО промышленно-производственную зону

В Дагестане создают первую в СКФО промышленно-производственную зону

Автор
19 августа, 2020. Среда 09:47
В Дагестане создают первую в СКФО промышленно-производственную зону

Вчера, 18 августа, в Правительстве Дагестана была обсуждена тема создания особой экономической зоны промышленно-производственного типа.

В Дагестане создают первую в СКФО промышленно-производственную зону
Экономика

Собрание прошло под руководством премьер-министра Дагестана Артема Здунова.

Нужно заметить, что данная экономическая зона будет находиться на территории Кумторкалинского района. Подробнее можно прочитать тут.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top