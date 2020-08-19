Собрание прошло под руководством премьер-министра Дагестана Артема Здунова.
Нужно заметить, что данная экономическая зона будет находиться на территории Кумторкалинского района. Подробнее можно прочитать тут.
Вчера, 18 августа, в Правительстве Дагестана была обсуждена тема создания особой экономической зоны промышленно-производственного типа.
Собрание прошло под руководством премьер-министра Дагестана Артема Здунова.
Нужно заметить, что данная экономическая зона будет находиться на территории Кумторкалинского района. Подробнее можно прочитать тут.
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