ЗАМАНА - Агарагим Кагиргаджиев встретился с представителями Газпрома

Агарагим Кагиргаджиев встретился с представителями Газпрома

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06 августа, 2020. Четверг 11:41
Агарагим Кагиргаджиев встретился с представителями Газпрома

5 августа в Минимущества РД прошло совещание Агарагима Кагиргаджиева с представителями АО «Газпром газораспределение Ставрополь», пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу ведомства.

Агарагим Кагиргаджиев встретился с представителями Газпрома
Экономика

На собрании была обсуждена тема установки публичного сервитута на дагестанских землях, где находятся их сети газоснабжения. Сотрудники Газпрома предложили направить официальный запрос в министерство по земельным и имущественным отношениям Дагестана с приложением необходимой документации. Подробнее можно прочитать тут.

 

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