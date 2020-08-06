Агарагим Кагиргаджиев встретился с представителями Газпрома
- Автор Мадина
- 06 августа, 2020. Четверг 11:41
5 августа в Минимущества РД прошло совещание Агарагима Кагиргаджиева с представителями АО «Газпром газораспределение Ставрополь», пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу ведомства.
На собрании была обсуждена тема установки публичного сервитута на дагестанских землях, где находятся их сети газоснабжения. Сотрудники Газпрома предложили направить официальный запрос в министерство по земельным и имущественным отношениям Дагестана с приложением необходимой документации. Подробнее можно прочитать тут.
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