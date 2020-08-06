На собрании была обсуждена тема установки публичного сервитута на дагестанских землях, где находятся их сети газоснабжения. Сотрудники Газпрома предложили направить официальный запрос в министерство по земельным и имущественным отношениям Дагестана с приложением необходимой документации. Подробнее можно прочитать тут.