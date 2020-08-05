ЗАМАНА - Ростуризм подсчитал убытки от пандемии COVID-19

Ростуризм подсчитал убытки от пандемии COVID-19

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05 августа, 2020. Среда 00:38
Ростуризм подсчитал убытки от пандемии COVID-19

Ростуризм потерпел убытки, размер которых составил 500 млрд рублей вследствие закрытия границ для въезда в страну туристов. Данную информацию в своём интервью aif.ru сообщила руководитель федерального ведомства Зарина Догузова.

Ростуризм подсчитал убытки от пандемии COVID-19
Экономика

2019 год принёс стране свыше 10 млрд долларов, что является немалой частью дохода РФ. Скорректировать ситуацию поможет введение электронной визы для въезжающих туристов. Эту визу смогут получить туристы из 53 стран, проект начнёт функционировать с 1 января 2021 года.

Глава подчеркнула, что такое решение является значимым и антикризисным, с помощью него туристический бизнес быстро оправится.

 

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