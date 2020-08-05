Ростуризм потерпел убытки, размер которых составил 500 млрд рублей вследствие закрытия границ для въезда в страну туристов. Данную информацию в своём интервью aif.ru сообщила руководитель федерального ведомства Зарина Догузова.

2019 год принёс стране свыше 10 млрд долларов, что является немалой частью дохода РФ. Скорректировать ситуацию поможет введение электронной визы для въезжающих туристов. Эту визу смогут получить туристы из 53 стран, проект начнёт функционировать с 1 января 2021 года.

Глава подчеркнула, что такое решение является значимым и антикризисным, с помощью него туристический бизнес быстро оправится.