ЗАМАНА - Поступление налогов и неналоговых доходов в бюджет Дагестана обсудили в Буйнакске

Поступление налогов и неналоговых доходов в бюджет Дагестана обсудили в Буйнакске

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31 июля, 2020. Пятница 13:01
Поступление налогов и неналоговых доходов в бюджет Дагестана обсудили в Буйнакске

В Дагестане на собрании была обсуждена тема мер увеличения результативности поступления доходов (налоговые, неналоговые) в дагестанский бюджет, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу Минимущества региона.

Поступление налогов и неналоговых доходов в бюджет Дагестана обсудили в Буйнакске
Экономика

Министр министерства по земельным и имущественным отношениям Дагестана Агарагим Кагиргаджиев поднял тему погашения долгов за аренду государственного имущества. Кагиргаджиев в частности упомянул, что задолженность образовалась не за короткий отрезок времени, в связи с чем рекомендовал руководству муниципалитетов проводить с арендаторами государственного имущества разъяснительную работу для выплаты всех долгов. Подробнее можно прочитать тут.

 

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