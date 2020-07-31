Поступление налогов и неналоговых доходов в бюджет Дагестана обсудили в Буйнакске

В Дагестане на собрании была обсуждена тема мер увеличения результативности поступления доходов (налоговые, неналоговые) в дагестанский бюджет, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу Минимущества региона.

Министр министерства по земельным и имущественным отношениям Дагестана Агарагим Кагиргаджиев поднял тему погашения долгов за аренду государственного имущества. Кагиргаджиев в частности упомянул, что задолженность образовалась не за короткий отрезок времени, в связи с чем рекомендовал руководству муниципалитетов проводить с арендаторами государственного имущества разъяснительную работу для выплаты всех долгов. Подробнее можно прочитать тут.