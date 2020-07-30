На встрече была обсуждена тема возможной реализации инвестиционных проектов компании на территории Дагестана. По результатам встречи со стороны правительства региона была признана необходимость реализации проекта в республике и в качестве мер поддержки предложено проработать проблемы с размещением будущего комплекса как резидента на территории индустриального парка «Уйташ», предоставляя тем самым всю нужную инфраструктуру и другие преимущества. Подробнее можно прочитать тут.