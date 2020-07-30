Премьер-министр РД Артём Здунов провел встречу сегодня, 30 июля, с сотрудниками организации «Агрико», пишет РИА "Дагестан".
Возможность строительства плодоовощного комплекса на территории инвестплощадки «Уйташ» обсудили в Правительстве Дагестана
- Автор Мадина
- 30 июля, 2020. Четверг 17:24
На встрече была обсуждена тема возможной реализации инвестиционных проектов компании на территории Дагестана. По результатам встречи со стороны правительства региона была признана необходимость реализации проекта в республике и в качестве мер поддержки предложено проработать проблемы с размещением будущего комплекса как резидента на территории индустриального парка «Уйташ», предоставляя тем самым всю нужную инфраструктуру и другие преимущества. Подробнее можно прочитать тут.
Последнее от Мадина
- На и.о. главы Дербентского района завели уголовное дело
- На и.о. главы Дербентского района завели уголовное дело
- В результате перестрелки в Дагестане пострадал один человек
- В Музее истории мировых культур презентовали проекты «VR-360» и «Сакральный атрибут»
- В Музее истории мировых культур презентовали проекты «VR-360» и «Сакральный атрибут»