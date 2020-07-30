Как сказал руководитель Фонда микрофинансирования РД Иса Мигитинов, учреждение усилило деятельность по линии национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», рассчитанного до конца 2024 года.
Следует отметить, что 2020 год объявлен Годом Предпринимательства в Российской Федерации, где в настоящее время данный сегмент охватывает примерно 20,5 млн человек. В РД у предпринимателей есть возможность подавать заявку на получение займа до 5 млн рублей и сроком до 2 лет с процентной ставкой 7,25% годовых.