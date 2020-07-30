ЗАМАНА - В Дагестане фонд микрофинансирования выдал займы бизнесу на 13,5 млн рублей

В Дагестане фонд микрофинансирования выдал займы бизнесу на 13,5 млн рублей

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30 июля, 2020. Четверг 14:49
В Дагестане фонд микрофинансирования выдал займы бизнесу на 13,5 млн рублей

С начала текущего года Дагестанским фондом микрофинансирования было выдано региональному бизнесу 8 займов, сумма которых составила 13,5 млн рублей. Всё это поможет создать на предприятиях региона десятки новых рабочих мест.

В Дагестане фонд микрофинансирования выдал займы бизнесу на 13,5 млн рублей
Экономика

Как сказал руководитель Фонда микрофинансирования РД Иса Мигитинов, учреждение усилило деятельность по линии национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», рассчитанного до конца 2024 года.

Следует отметить, что 2020 год объявлен Годом Предпринимательства в Российской Федерации, где в настоящее время данный сегмент охватывает примерно 20,5 млн человек. В РД у предпринимателей есть возможность подавать заявку на получение займа до 5 млн рублей и сроком до 2 лет с процентной ставкой 7,25% годовых.

 

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