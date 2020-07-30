В Дагестане фонд микрофинансирования выдал займы бизнесу на 13,5 млн рублей

С начала текущего года Дагестанским фондом микрофинансирования было выдано региональному бизнесу 8 займов, сумма которых составила 13,5 млн рублей. Всё это поможет создать на предприятиях региона десятки новых рабочих мест.

Как сказал руководитель Фонда микрофинансирования РД Иса Мигитинов, учреждение усилило деятельность по линии национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», рассчитанного до конца 2024 года.

Следует отметить, что 2020 год объявлен Годом Предпринимательства в Российской Федерации, где в настоящее время данный сегмент охватывает примерно 20,5 млн человек. В РД у предпринимателей есть возможность подавать заявку на получение займа до 5 млн рублей и сроком до 2 лет с процентной ставкой 7,25% годовых.