Михаил Бабич ознакомился с перспективами развития коньячного производства в Дербенте

В самый древний город России – Дербент – приехали с визитом вчера, 29 июля, первый замминистра экономического развития России Михаил Бабич и премьер-министр Дагестана Артем Здунов, пишет РИА "Дагестан".

Группа, состоящая из представителей Минэкономразвития России и республиканских министерств и ведомств, посетила Дербентский коньячный завод. Директор комбината Павел Мишиев провел экскурсию для гостей, во время которой рассказал историю завода, его интересные факты, которые связаны с различными видами коньяка. Подробнее можно прочитать тут.