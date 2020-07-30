Группа, состоящая из представителей Минэкономразвития России и республиканских министерств и ведомств, посетила Дербентский коньячный завод. Директор комбината Павел Мишиев провел экскурсию для гостей, во время которой рассказал историю завода, его интересные факты, которые связаны с различными видами коньяка. Подробнее можно прочитать тут.
Михаил Бабич ознакомился с перспективами развития коньячного производства в Дербенте
- Автор Мадина
- 30 июля, 2020. Четверг 08:28
В самый древний город России – Дербент – приехали с визитом вчера, 29 июля, первый замминистра экономического развития России Михаил Бабич и премьер-министр Дагестана Артем Здунов, пишет РИА "Дагестан".
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