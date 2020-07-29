ЗАМАНА - В Дагестане зафиксированы изменения цен на продовольственные товары

В Дагестане зафиксированы изменения цен на продовольственные товары

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29 июля, 2020. Среда 14:52
В Дагестане зафиксированы изменения цен на продовольственные товары

В Республике Дагестан подсчитаны актуальные цены на продукты питания. Дагестанский орган статистики озвучил цифры по состоянию на 20 июля.

В Дагестане зафиксированы изменения цен на продовольственные товары
Экономика

Так, за период с 14 по 20 июля 2020 года выросли в цене овощи и фрукты: огурцы на 5,3%, капуста на 2,2% и яблоки на 2%.

Также отмечается и снижение цен на помидоры свежие - 8,7%, на картофель - 5,3%, и на лук репчатый - 1,1%.

Среди прочих продуктов питания на 4% возросла цена у кур, незначительно увеличилось в цене молоко питьевое цельное.

 

 

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