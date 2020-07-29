Перед началом церемонии открытия глава министерства экономики и территориального развития Дагестана Гаджи Султанов продемонстрировал коллегам индустриальный парк «Уйташ» и создаваемые там проекты. Подробнее можно прочитать тут.
В Каспийске запустили производство полиэтилена
- Автор Мадина
- 29 июля, 2020. Среда 11:22
Вчера, 28 июля, на территории инвестиционной площадки «Уйташ» в Каспийске прошло открытие нового завода по производству полиэтилена и изделий из него ООО «Дагполимер».
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