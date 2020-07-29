В Дагестане отмечается рост темпов промышленного производства

Вчера, 28 июля, выступая на заседании под руководством лидера РД Владимира Васильева и первого заместителя министра экономического развития России Михаила Бабича, премьер-министр региона Артём Здунов рассказал, что в республике по результатам первого полугодия текущего года отмечается увеличение темпов промышленного производства: по оценкам он составил 8,3%.

Здунов уточнил, что если говорить в целом о развитии отрасли, то с 2016 года видна тенденция возрастания ее доли в валовом региональном продукте. Подробнее можно прочитать тут.