На данный момент евро составляет 84,05 рубля.
Курс евро взлетел
- Автор Мадина
- 27 июля, 2020. Понедельник 15:23
27 июля курс евро взлетел выше 84 рублей, что не происходило с апреля, пишет "Лента.ру".
27 июля курс евро взлетел выше 84 рублей, что не происходило с апреля, пишет "Лента.ру".
На данный момент евро составляет 84,05 рубля.
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