В Дагестане обсудили развитие шерстеперерабатывающего производства

Заместителем Председателя Правительства Республики Дагестан Абдулмуслимом Абдулмуслимовым в ходе рабочей встречи с руководителем сельскохозяйственного потребительского кооператива «Маяк М1» Ахмедом Курбановым были обсуждены перспективы развития производства и переработки шерсти в регионе.

Как отметил вице-премьер, данный вопрос имеет большое значение для экономики республики, ведь, овцеводство считается традиционной и определяющей уклад жизни большей части населения отраслью. Учитывая лидирующие позиции региона по поголовью овец и коз, на долю овцеводов Дагестана насчитывается примерно 25 процентов производимой в стране шерсти, составляемой в натуральном выражении свыше 14 тыс. тонн.

Отметим, что ещё в советские годы доходы от реализации шерсти были главным источником дохода овцеводов региона.

Благодаря реализации инвестиционного проекта СПоК «Маяк М1» по созданию современного шерстеперерабатывающего производства можно будет обеспечить занятость тысячи людей, которые пройдут обучение на предприятии с последующей работой на дому (прядильные линии).

Более подробную информацию об этом можно почесть на официальном сайте РИА "Дагестан".