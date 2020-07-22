ЗАМАНА - Предприниматели Дагестана могут внести предложения по проектам нормативных актов

Предприниматели Дагестана могут внести предложения по проектам нормативных актов

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22 июля, 2020. Среда 14:27
Предприниматели Дагестана могут внести предложения по проектам нормативных актов

Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан приглашает предпринимательское сообщество к активному участию в публичных обсуждениях проектов нормативно-правовых актов региона в процессе проведения оценки регулирующего воздействия (ОРВ).

Предприниматели Дагестана могут внести предложения по проектам нормативных актов
Экономика

Министерство экономики и территориального развития с 2015 года на соответствующем сайте публикует проекты нормативных правовых актов, которые затрагивают вопросывыполнения предпринимательской и инвестиционной деятельности.

Для внесения предложения, участникам публичных обсуждений нужно ответить на вопросы и коротко прокомментировать.

Все комментарии оцениваются разработчиком нормативного правового акта. Поэтому у бизнесменов всегда есть возможность быть услышанными и донести до разработчика нормативного акта либо Министерства экономики и территориального развития Республики Дагестан свою позицию.

 

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