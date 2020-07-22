Правительство РФ в рамках поддержки отрасли АПК на фоне коронавирусной эпидемии предоставило производителям сельхозтоваров право на отсрочку платежей по льготным кредитам, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу министерства экономики и развития региона, пишет РИА "Дагестан".
Аграрии смогут получить отсрочку по уплате налогов
- Автор Мадина
- 22 июля, 2020. Среда 14:03
Аграрии, которые взяли льготные кредиты, смогут использовать отсрочку по выплатам. Такой указ подписан премьер-министром России Михаилом Мишустиным.
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