ЗАМАНА - Минфин РФ назвал величину госдолга Дагестана

Минфин РФ назвал величину госдолга Дагестана

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21 июля, 2020. Вторник 14:27
Минфин РФ назвал величину госдолга Дагестана

Министерство финансов РФ опубликовало очередной отчет о размерах государственного долга субъектов России. У Дагестана получилось уменьшить сумму государственного долга и на данный момент он составляет 8,8 миллиардов рублей.

Минфин РФ назвал величину госдолга Дагестана
Экономика

Государственный долг формируется за счет бюджетных кредитов и ассигнований (межбюджетных субсидий). Общий государственный долг субъектов Северного Кавказа составил 65,1 миллиардов рублей. У Ставропольского края был зафиксирован самый большой госдолг — 26 миллиардов рублей.

 

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