Закон имеет направленность на защиту самых уязвимых категорий физических и юридических лиц и уменьшение для них тех негативных последствий, которые возникли в период пандемии.
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Им будут предоставлять рассрочку исполнения требований исполнительного документа, а также вернут просроченную задолженность в данный период.
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Закон распространяется на следующих должников: юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые включены по состоянию на 1 марта текущего года в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства и выполняющих свою работу в отраслях, которые больше всего пострадали вследствие распространения COVID-19, а также отдельные категории должников – физических лиц, для которых установлены особенности сроков и размеров рассрочки.
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Должник может подать заявление о предоставлении рассрочки исполнения требований исполнительного документа, предъявленного к принудительному исполнению до 1 октября текущего года.
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Рассрочка предоставляется единожды на условиях поэтапного погашения задолженности в форме платежей, выполняемых каждый месяц в равных долях.
Одобрен закон об отсрочке долгов для пострадавшего от пандемии бизнеса
- Автор Габи
- 20 июля, 2020. Понедельник 15:26
Одобрен закон «Об особенностях исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а также возврата просроченной задолженности в период распространения новой коронавирусной инфекции».
Закон имеет направленность на защиту самых уязвимых категорий физических и юридических лиц и уменьшение для них тех негативных последствий, которые возникли в период пандемии.
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