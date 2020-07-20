ЗАМАНА - Одобрен закон об отсрочке долгов для пострадавшего от пандемии бизнеса

Одобрен закон об отсрочке долгов для пострадавшего от пандемии бизнеса

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20 июля, 2020. Понедельник 15:26
Одобрен закон об отсрочке долгов для пострадавшего от пандемии бизнеса

Одобрен закон «Об особенностях исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а также возврата просроченной задолженности в период распространения новой коронавирусной инфекции».

Одобрен закон об отсрочке долгов для пострадавшего от пандемии бизнеса
Экономика

Закон имеет направленность на защиту самых уязвимых категорий физических и юридических лиц и уменьшение для них тех негативных последствий, которые возникли в период пандемии.

Им будут предоставлять рассрочку исполнения требований исполнительного документа, а также вернут просроченную задолженность в данный период.

Закон распространяется на следующих должников: юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые включены по состоянию на 1 марта текущего года в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства и выполняющих свою работу в отраслях, которые больше всего пострадали вследствие распространения COVID-19, а также отдельные категории должников – физических лиц, для которых установлены особенности сроков и размеров рассрочки.

Должник может подать заявление о предоставлении рассрочки исполнения требований исполнительного документа, предъявленного к принудительному исполнению до 1 октября текущего года.

 Рассрочка предоставляется единожды на условиях поэтапного погашения задолженности в форме платежей, выполняемых каждый месяц в равных долях.

 

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