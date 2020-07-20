В горной зоне Дагестана в рамках республиканской инвестиционной программы строится свыше 100 объектов

За счёт средств республиканской инвестиционной программы в горных территориях РД проводятся мероприятия по созданию социальной и инженерной инфраструктуры, проинформировал в своём Instagram-аккаунте министр экономики и территориального развития Дагестана Гаджи Султанов.

На данный момент осуществляется строительство (в том числе разработка проектно-сметной документации) 103 объектов. Сюда входит 25 общеобразовательных учреждений, 11 дошкольных учреждений, 5 объектов здравоохранения, 1 объект культуры, 3 объекта физической культуры и спорта и 2 административных здания. Кроме того, осуществляются мероприятия по газификации и водоснабжению населённых пунктов горных районов региона. В 2020 году предполагается ввести в эксплуатацию 59 объектов, в частности 19 объектов водоснабжения.