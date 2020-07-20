В Дагестане откроется Центр опережающей профессиональной подготовки

Вопрос межведомственного взаимодействия в работе Центра опережающей профессиональной подготовки Республики Дагестан был обсуждён в Правительстве РД под руководством вице-премьера – министра образования и науки республики Уммупазиль Омаровой.