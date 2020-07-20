В Дагестане откроется Центр опережающей профессиональной подготовки
- Автор Габи
- 20 июля, 2020. Понедельник 00:17
Вопрос межведомственного взаимодействия в работе Центра опережающей профессиональной подготовки Республики Дагестан был обсуждён в Правительстве РД под руководством вице-премьера – министра образования и науки республики Уммупазиль Омаровой.
Она подчеркнула, что одной из задач социально-экономического развития региона является повышение качества профессионального образования. Подробнее об этом можно почесть здесь.
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