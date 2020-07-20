ЗАМАНА - В Дагестане откроется Центр опережающей профессиональной подготовки

В Дагестане откроется Центр опережающей профессиональной подготовки

Автор
20 июля, 2020. Понедельник 00:17
В Дагестане откроется Центр опережающей профессиональной подготовки
Вопрос межведомственного взаимодействия в работе Центра опережающей профессиональной подготовки Республики Дагестан был обсуждён в Правительстве РД под руководством вице-премьера – министра образования и науки республики Уммупазиль Омаровой.
В Дагестане откроется Центр опережающей профессиональной подготовки
Экономика

Она подчеркнула, что одной из задач социально-экономического развития региона является повышение качества профессионального образования. Подробнее об этом можно почесть здесь.

 

Последнее от Габи

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top