ЗАМАНА - На развитие горных территорий Дагестана будет направлено 1 млрд 200 млн рублей

На развитие горных территорий Дагестана будет направлено 1 млрд 200 млн рублей

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17 июля, 2020. Пятница 15:44
На развитие горных территорий Дагестана будет направлено 1 млрд 200 млн рублей

Программа предусматривает финансирование в течение пяти лет, из бюджета республики 500 млн рублей и привлечение за счет внебюджетных источников порядка 700 млн рублей.

На развитие горных территорий Дагестана будет направлено 1 млрд 200 млн рублей
Экономика

Министр экономики и территориального развития Республики Дагестан Гаджи Султанов отметил, что в регионе большое значение имеет развитие горных территорий. В связи с этим принят Закон о горных территориях, разработана и утверждена госпрограмма развития горных территорий.

Данная программа предусматривает финансирование в течение пяти лет, из регионального бюджета, 500 млн рублей и привлечение за счёт внебюджетных источников примерно 700 млн рублей.

Главные направления программы, это субсидирование части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на формирование маленьких производств, строительство малогабаритных теплиц, создание маленьких логистических центров.Помимо этого, в программе предусмотрели и субсидирование затрат личных подсобных хозяйств на приобретение небольшой сельхозтехники.

Данные мероприятия помогут в маленьких населённых пунктах сформировать дополнительные рабочие места и привлечь инвестиции.

 
 

 

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