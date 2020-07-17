Программа предусматривает финансирование в течение пяти лет, из бюджета республики 500 млн рублей и привлечение за счет внебюджетных источников порядка 700 млн рублей.

Министр экономики и территориального развития Республики Дагестан Гаджи Султанов отметил, что в регионе большое значение имеет развитие горных территорий. В связи с этим принят Закон о горных территориях, разработана и утверждена госпрограмма развития горных территорий.

Данная программа предусматривает финансирование в течение пяти лет, из регионального бюджета, 500 млн рублей и привлечение за счёт внебюджетных источников примерно 700 млн рублей.

Главные направления программы, это субсидирование части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на формирование маленьких производств, строительство малогабаритных теплиц, создание маленьких логистических центров.Помимо этого, в программе предусмотрели и субсидирование затрат личных подсобных хозяйств на приобретение небольшой сельхозтехники.

Данные мероприятия помогут в маленьких населённых пунктах сформировать дополнительные рабочие места и привлечь инвестиции.