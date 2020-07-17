Электронную форму заявления можно представить по телекоммуникационным каналам связи или через личный кабинет налогоплательщика, а на бумаге - по почте. Более подробную информацию об этом можно прочесть здесь.
ФНС России запустила сервис для выплаты субсидий на профилактику COVID-19
- Автор Габи
- 17 июля, 2020. Пятница 15:40
С 15 июля организации и ИП, которые заняты в пострадавших отраслях, а также социально ориентированные НКО, которые отвечают определённым условиям, могут подать заявление на получение субсидии на профилактику коронавирусной инфекции. Его следует направить в налоговый орган по месту нахождения юридического лица или месту жительства индивидуального предпринимателя.
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