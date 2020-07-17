ЗАМАНА - ФНС России запустила сервис для выплаты субсидий на профилактику COVID-19

ФНС России запустила сервис для выплаты субсидий на профилактику COVID-19

Автор
17 июля, 2020. Пятница 15:40
ФНС России запустила сервис для выплаты субсидий на профилактику COVID-19

С 15 июля организации и ИП, которые заняты в пострадавших отраслях, а также социально ориентированные НКО, которые отвечают определённым условиям, могут подать заявление на получение субсидии на профилактику коронавирусной инфекции. Его следует направить в налоговый орган по месту нахождения юридического лица или месту жительства индивидуального предпринимателя.

ФНС России запустила сервис для выплаты субсидий на профилактику COVID-19
Экономика

Электронную форму заявления можно представить по телекоммуникационным каналам связи или через личный кабинет налогоплательщика, а на бумаге - по почте. Более подробную информацию об этом можно прочесть здесь.

 

Последнее от Габи

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top