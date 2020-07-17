ЗАМАНА - Оформление листков нетрудоспособности, назначение и выплата пособий по временной нетрудоспособности

Оформление листков нетрудоспособности, назначение и выплата пособий по временной нетрудоспособности

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17 июля, 2020. Пятница 14:37
Оформление листков нетрудоспособности, назначение и выплата пособий по временной нетрудоспособности

Постановлением правительства России от 18.03.2020 №294 определены Временные правила оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае эпидемии коронавируса и вынужденного карантина.

Оформление листков нетрудоспособности, назначение и выплата пособий по временной нетрудоспособности
Экономика

Минтруда и социальной защиты России подготовили буклет, где указаны все сведения о видах, сроках, порядке и условиях предоставления данной финансовой помощи. Буклет можно увидеть по ссылке. Подробнее можно прочитать тут.

 

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