ЗАМАНА - В Махачкале состоялась встреча руководства «Дагэнерго» и предпринимателей республики

В Махачкале состоялась встреча руководства «Дагэнерго» и предпринимателей республики

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16 июля, 2020. Четверг 20:29
В Махачкале состоялась встреча руководства «Дагэнерго» и предпринимателей республики

Сегодня, 16 июля, прошло собрание с руководством АО «Дагэнерго» и бизнес-сообществом Дагестана, пишет "РИА Дагестан".

В Махачкале состоялась встреча руководства «Дагэнерго» и предпринимателей республики
Экономика

Начал собрание Абдула Пахрутдинов. Он подчеркнул, что БИСОМ остается самым популярным бизнес-сообществом в Дагестане и включает в себя больше 1000 компаний по региону. Подробнее можно прочитать тут.

 

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