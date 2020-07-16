В Махачкале состоялась встреча руководства «Дагэнерго» и предпринимателей республики

Начал собрание Абдула Пахрутдинов. Он подчеркнул, что БИСОМ остается самым популярным бизнес-сообществом в Дагестане и включает в себя больше 1000 компаний по региону. Подробнее можно прочитать тут.