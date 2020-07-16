Начал собрание Абдула Пахрутдинов. Он подчеркнул, что БИСОМ остается самым популярным бизнес-сообществом в Дагестане и включает в себя больше 1000 компаний по региону. Подробнее можно прочитать тут.
В Махачкале состоялась встреча руководства «Дагэнерго» и предпринимателей республики
- Автор Мадина
- 16 июля, 2020. Четверг 20:29
Сегодня, 16 июля, прошло собрание с руководством АО «Дагэнерго» и бизнес-сообществом Дагестана, пишет "РИА Дагестан".
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