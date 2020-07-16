10 июля в одном из самых крупных отраслевых объединений сотрудников контрактной системы – Гильдии отечественных закупщиков и специалистов по закупкам и продажам прошла церемония подведения итогов Рейтинга, где каждый регион РФ оценивается с точки зрения эффективности и «чистоты» проведения государственных закупочных процедур.

В текущем году в расчёте участвовали 49 регионов по государственным закупкам и 35 регионов по муниципальным закупкам. Кроме того, в рейтинге муниципальных закупок участвовали 1026 муниципальных районов и городских кругов. Лидеров рейтинга определяли по 8 номинациям, которые характеризуют эффективность и прозрачность закупочной деятельности. Более подробную информацию об этом можно прочесть по ссылке.