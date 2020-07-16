Дагестан признан одним из лидеров рейтинга эффективности и прозрачности закупочных систем регионов
- Автор Габи
- 16 июля, 2020. Четверг 16:38
10 июля в одном из самых крупных отраслевых объединений сотрудников контрактной системы – Гильдии отечественных закупщиков и специалистов по закупкам и продажам прошла церемония подведения итогов Рейтинга, где каждый регион РФ оценивается с точки зрения эффективности и «чистоты» проведения государственных закупочных процедур.
В текущем году в расчёте участвовали 49 регионов по государственным закупкам и 35 регионов по муниципальным закупкам. Кроме того, в рейтинге муниципальных закупок участвовали 1026 муниципальных районов и городских кругов. Лидеров рейтинга определяли по 8 номинациям, которые характеризуют эффективность и прозрачность закупочной деятельности. Более подробную информацию об этом можно прочесть по ссылке.
Последнее от Габи
- Сайгидпаша Умаханов назначен Полномочным представителем Главы РД в северном территориальном округе республики
- В Карабудахкентском районе проверили ход реализации КГС
- Республика Дагестан признана одним из лидеров рейтинга эффективности и прозрачности закупочных систем регионов по итогам 2019 года
- Стала известна информация о выплатах стимулирующего характера работникам соцобслуживания
- Выплаты стимулирующего характера работникам соцобслуживания