В июне в пресс-службе Росрыболовства проинформировали, что вылов каспийской кильки в РД в текущем году может стать рекордным за последние несколько лет и составить 15-20 тысяч тонн. В последние 20 лет промышленный вылов кильки в регионе не вёлся вследствие истощения запасов. Более подробную информацию об этом можно прочесть здесь.
В рыбном порту Махачкалы запустят перерабатывающее предприятие
- Автор Габи
- 15 июля, 2020. Среда 14:54
Предприятие по приёму, переработке и заморозке рыбы запустят на территории реконструированного Махачкалинского рыбного порта до конца текущего года, на первом этапе здесь переработают 100 тонн рыбы в сутки, информирует ТАСС, ссылаясь на генерального директора ООО "Порт Петровск" Рустама Керимова.
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