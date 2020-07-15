Изменились параметры предоставления льготных гарантий и микрозаймов в рамках антикризисной государственной поддержки субъектов МСП. Подробнее на фотографиях.
Упрощены требования к получателям займов МФО и гарантий РГО
- Автор Мадина
- 15 июля, 2020. Среда 13:25
Министерство экономики и развития России упростило требования к получателям займов МФО и гарантий РГО.
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?Минэкономразвития РФ упростило требования к получателям займов МФО и гарантий РГО. ⠀ Изменения прежде всего коснулись параметров предоставления льготных гарантий и микрозаймов в рамках антикризисной господдержки субъектов МСП. ⠀ Подробности в карусели ⏩ ⠀ #экономикабезвируса05 #минэкономразвитиярд
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