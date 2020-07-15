ЗАМАНА - Стало известно об изменении цен в Дагестане

Стало известно об изменении цен в Дагестане

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15 июля, 2020. Среда 00:47
Стало известно об изменении цен в Дагестане

Территориальный орган Федеральной службы госстатистики по Республике Дагестан проводит еженедельный мониторинг цен на продовольственные и непродовольственные товары.

Стало известно об изменении цен в Дагестане
Экономика

За период с 7 по 13 июля 2020 года значительные изменения цен замечены на отдельные виды плодоовощной продукции  В частности, морковь, капуста свежая поднялись в цене на 8,1% и 7,8%.  Снизили стоимость: огурцы свежие, картофель на 9,5% и 8,1%, помидоры свежие, лук на 4,2% и 3,3%, яблоки на 0,6%. Касаемо остальных продуктов питания, можно отметить, что на 3% поднялись в цене куры, на 1,1% подорожали яйца куриные, молоко питьевое цельное стерилизованное, чай чёрный, масло подсолнечное увеличились в цене на 0,6%, 0,2% и 0,1%.

Более подробную информацию об этом можно прочесть на официальном сайте РИА "Дагестан".

 

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