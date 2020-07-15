Стало известно об изменении цен в Дагестане

За период с 7 по 13 июля 2020 года значительные изменения цен замечены на отдельные виды плодоовощной продукции В частности, морковь, капуста свежая поднялись в цене на 8,1% и 7,8%. Снизили стоимость: огурцы свежие, картофель на 9,5% и 8,1%, помидоры свежие, лук на 4,2% и 3,3%, яблоки на 0,6%. Касаемо остальных продуктов питания, можно отметить, что на 3% поднялись в цене куры, на 1,1% подорожали яйца куриные, молоко питьевое цельное стерилизованное, чай чёрный, масло подсолнечное увеличились в цене на 0,6%, 0,2% и 0,1%.

Более подробную информацию об этом можно прочесть на официальном сайте РИА "Дагестан".