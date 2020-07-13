ЗАМАНА - В Табасаранском районе Дагестана развивают предгорное интенсивное садоводство и виноградарство

В Табасаранском районе Дагестана развивают предгорное интенсивное садоводство и виноградарство

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13 июля, 2020. Понедельник 16:51
В Табасаранском районе Дагестана развивают предгорное интенсивное садоводство и виноградарство

Накануне, 11 июля, первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан Шарип Шарипов с начальником отдела растениеводства и садоводства Ахмедом Расуловым побывали в Табасаранском районе, где вместе с главой района Магомедом Курбановым и другими сотрудниками администрации ознакомились с состоянием и перспективами развития агросектора в муниципалитете.

В Табасаранском районе Дагестана развивают предгорное интенсивное садоводство и виноградарство
Экономика

Посетили один из самых крупных виноградных питомников региона - СПК «Цанахский», где на площади 10 га выращивают до 1,5 млн саженцев винограда. Руководитель хозяйства Низамудин Небиев поделился с проблемами, в число которых входят трудности со сбытом выращенного посадочного материала.

Более подробную информацию об этом можно прочесть здесь.

 

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