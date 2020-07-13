ЗАМАНА - Бизнес и НКО смогут получить субсидию, компенсирующую затраты на профилактику COVID-19

Бизнес и НКО смогут получить субсидию, компенсирующую затраты на профилактику COVID-19

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13 июля, 2020. Понедельник 16:18
Бизнес и НКО смогут получить субсидию, компенсирующую затраты на профилактику COVID-19

У малых и средних компаний, а также социально ориентированных некоммерческих организаций есть возможность получить субсидию, которая будет компенсировать затраты на профилактику коронавируса. Правила её предоставления были утверждены председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным.

Бизнес и НКО смогут получить субсидию, компенсирующую затраты на профилактику COVID-19
Экономика

Заявку на выплату можно подать посредством личного кабинета налогоплательщика с 15 июля по 15 августа.

У организации, которая претендует на субсидию, не должно быть недоимки по налогам и страховым взносам, превышающей 3 тысячи рублей. Кроме того, она не может проходить процедуру ликвидации или банкротства.

На субсидию могут рассчитывать предприниматели, ведущие бизнес в области гостеприимства, бытовых услуг, общественного питания, спорта и дополнительного образования, а также социально ориентированные НКО.

Её размер будет составлять 15 тыс. рублей на первоначальные расходы и ещё 6,5 тыс. рублей на каждого сотрудника по состоянию на май текущего года.

Отметим, необходимость дополнительных выплат продиктована требованиями Роспотребнадзора по профилактике коронавирусной инфекции.

 

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