Бизнес и НКО смогут получить субсидию, компенсирующую затраты на профилактику COVID-19

У малых и средних компаний, а также социально ориентированных некоммерческих организаций есть возможность получить субсидию, которая будет компенсировать затраты на профилактику коронавируса. Правила её предоставления были утверждены председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным.

Заявку на выплату можно подать посредством личного кабинета налогоплательщика с 15 июля по 15 августа.

У организации, которая претендует на субсидию, не должно быть недоимки по налогам и страховым взносам, превышающей 3 тысячи рублей. Кроме того, она не может проходить процедуру ликвидации или банкротства.

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На субсидию могут рассчитывать предприниматели, ведущие бизнес в области гостеприимства, бытовых услуг, общественного питания, спорта и дополнительного образования, а также социально ориентированные НКО.

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Её размер будет составлять 15 тыс. рублей на первоначальные расходы и ещё 6,5 тыс. рублей на каждого сотрудника по состоянию на май текущего года.

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Отметим, необходимость дополнительных выплат продиктована требованиями Роспотребнадзора по профилактике коронавирусной инфекции.