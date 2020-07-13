Заявку на выплату можно подать посредством личного кабинета налогоплательщика с 15 июля по 15 августа.
У организации, которая претендует на субсидию, не должно быть недоимки по налогам и страховым взносам, превышающей 3 тысячи рублей. Кроме того, она не может проходить процедуру ликвидации или банкротства.
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На субсидию могут рассчитывать предприниматели, ведущие бизнес в области гостеприимства, бытовых услуг, общественного питания, спорта и дополнительного образования, а также социально ориентированные НКО.
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Её размер будет составлять 15 тыс. рублей на первоначальные расходы и ещё 6,5 тыс. рублей на каждого сотрудника по состоянию на май текущего года.
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Отметим, необходимость дополнительных выплат продиктована требованиями Роспотребнадзора по профилактике коронавирусной инфекции.