ЗАМАНА - Предприниматели Дагестана могут бесплатно получить электронную цифровую подпись

Предприниматели Дагестана могут бесплатно получить электронную цифровую подпись

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12 июля, 2020. Воскресенье 12:04
Предприниматели Дагестана могут бесплатно получить электронную цифровую подпись

Две тысячи предпринимателей РД получат электронную цифровую подпись от общественной организации МСП «ОПОРА РОССИИ».

Предприниматели Дагестана могут бесплатно получить электронную цифровую подпись
Экономика

Главными плюсами ЭЦП являются возможность владельцу бизнеса заверить свои документы за считанные минуты вне зависимости от местоположения, применяя смартфон или планшет, а также использование её в деятельности с другими онлайн-площадками и сервисами. 

Для получения ЭЦП необходимо зарегистрироваться на портале закупок малого объема АИС «Портал поставщиков» (https://zakupki.mos.ru). На портале у предпринимателей будет возможность как участвовать в закупках, так и представлять свои товары и услуги. 

Для оформления ЭЦП нужно в срок до 17 июля 2020 года подать онлайн-заявку на электронную почту Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.. Дополнительную информацию можно узнать по адресу электронной почты Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

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