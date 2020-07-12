Предприниматели Дагестана могут бесплатно получить электронную цифровую подпись

Главными плюсами ЭЦП являются возможность владельцу бизнеса заверить свои документы за считанные минуты вне зависимости от местоположения, применяя смартфон или планшет, а также использование её в деятельности с другими онлайн-площадками и сервисами.

Для получения ЭЦП необходимо зарегистрироваться на портале закупок малого объема АИС «Портал поставщиков» (https://zakupki.mos.ru). На портале у предпринимателей будет возможность как участвовать в закупках, так и представлять свои товары и услуги.

Для оформления ЭЦП нужно в срок до 17 июля 2020 года подать онлайн-заявку на электронную почту Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. . Дополнительную информацию можно узнать по адресу электронной почты Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .