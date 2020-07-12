Минмолодёжи РД объявляет конкурс грантовой поддержки проектов, которые направлены на профилактику идеологии экстремизма и терроризма, духовно-нравственное и патриотическое воспитание, а также укрепление российской государственности.

Для участия в конкурсе приглашают общественные, некоммерческие организации и движения, которые зарегистрированы на территории РФ и осуществляющие свою деятельность в Республике Дагестан. Более подробную информацию об этом можно прочесть здесь.