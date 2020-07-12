Минмолодежи РД выделит миллион рублей на поддержку проектов НКО
- Автор Габи
- 12 июля, 2020. Воскресенье 11:59
Минмолодёжи РД объявляет конкурс грантовой поддержки проектов, которые направлены на профилактику идеологии экстремизма и терроризма, духовно-нравственное и патриотическое воспитание, а также укрепление российской государственности.
Для участия в конкурсе приглашают общественные, некоммерческие организации и движения, которые зарегистрированы на территории РФ и осуществляющие свою деятельность в Республике Дагестан. Более подробную информацию об этом можно прочесть здесь.
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