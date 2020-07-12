ЗАМАНА - Минмолодежи РД выделит миллион рублей на поддержку проектов НКО

Минмолодежи РД выделит миллион рублей на поддержку проектов НКО

Автор
12 июля, 2020. Воскресенье 11:59
Минмолодежи РД выделит миллион рублей на поддержку проектов НКО

Минмолодёжи РД объявляет конкурс грантовой поддержки проектов, которые направлены на профилактику идеологии экстремизма и терроризма, духовно-нравственное и патриотическое воспитание, а также укрепление российской государственности.

Минмолодежи РД выделит миллион рублей на поддержку проектов НКО
Экономика

Для участия в конкурсе приглашают общественные, некоммерческие организации и движения, которые зарегистрированы на территории РФ и осуществляющие свою деятельность в Республике Дагестан. Более подробную информацию об этом можно прочесть здесь.

 

Последнее от Габи

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top