ЗАМАНА - В муниципалитетах Дагестана создадут площадки для стационарной и уличной торговли сельскохозяйственной продукцией

В муниципалитетах Дагестана создадут площадки для стационарной и уличной торговли сельскохозяйственной продукцией

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12 июля, 2020. Воскресенье 11:11
В муниципалитетах Дагестана создадут площадки для стационарной и уличной торговли сельскохозяйственной продукцией
Накануне, 10 июля, премьер-министр РД Артём Здунов в режиме видеоконференцсвязи провёл заседание оперштаба по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности Республики Дагестан в условиях распространения COViD-19.
В муниципалитетах Дагестана создадут площадки для стационарной и уличной торговли сельскохозяйственной продукцией
Экономика
 В числе прочих актуальных тем участниками заседания были обсуждены вопросы сбыта сельскохозяйственной продукции и организацию уличной торговли. Более подробную инфомацию об этом можно прочесть здесь.

 

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