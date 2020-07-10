В Дагестане за 9 дней в качестве самозанятых зарегистрировались 453 человека

В Республике Дагестан за 9 дней в качестве самозанятых было зарегистрировано 453 человека, 414 физических лиц и 39 ИП, проинформировали в пресс-службе ведомства.

Стать плательщиком НПД могут физические лица и индивидуальные предприниматели, которые получают доход от самостоятельного ведения деятельности или применения имущества без привлечения наёмных работников по трудовым договорам.

Такая система налогообложения относится к таким видам деятельности как: косметические услуги на дому, фото-и видеосъёмка на заказ, реализация продукции собственного производства, юридическая консультация и ведение бухгалтерии и т.д. Отметим, что перейти на данный режим налогообложения налогоплательщик может самостоятельно, не посещая налоговые органы, при помощи мобильного приложения «Мой налог», из личного кабинета налогоплательщика, или на портале Госуслуг.

Более подробную информацию об этом можно прочесть на официальном сайте РИА "Дагестан".