ЗАМАНА - В Правительстве РД обсуждены вопросы развития овцеводства

В Правительстве РД обсуждены вопросы развития овцеводства

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10 июля, 2020. Пятница 09:37
В Правительстве РД обсуждены вопросы развития овцеводства

Тему увеличения эффективности селекционно-племенной работы в овцеводческих хозяйствах Дагестана обговорили на собрании с участием вице-премьера РД Абдулмуслима Абдулмуслимова и участника совета директоров некоммерческой организации «Национальный союз овцеводов» Абдусалама Хожокова.

В Правительстве РД обсуждены вопросы развития овцеводства
Экономика

Члены собрания заметили, что существует необходимость принять меры по сохранению республиканской горной породы овец, которая лучше всех приспособлена к природно-климатическим условиям региона. Было решено продолжить работу по скрещиванию республиканской горной породы с породой российский мясной меринос. Подробнее можно прочитать тут.

 

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