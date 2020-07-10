В Правительстве РД обсуждены вопросы развития овцеводства

Тему увеличения эффективности селекционно-племенной работы в овцеводческих хозяйствах Дагестана обговорили на собрании с участием вице-премьера РД Абдулмуслима Абдулмуслимова и участника совета директоров некоммерческой организации «Национальный союз овцеводов» Абдусалама Хожокова.

Члены собрания заметили, что существует необходимость принять меры по сохранению республиканской горной породы овец, которая лучше всех приспособлена к природно-климатическим условиям региона. Было решено продолжить работу по скрещиванию республиканской горной породы с породой российский мясной меринос. Подробнее можно прочитать тут.