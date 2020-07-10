Экспортерам Дагестана расскажут о мерах поддержки

Под руководством Первого заместителя премьер-министра Дагестана Гаджимагомеда Гусейнова было проведено собрание проектного комитета по реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» в РД, направленного на увеличение объемов экспорта несырьевых товаров и экспорта услуг.

Глава министерства экономики и территориального развития Дагестана Гаджи Султанов в ходе собрания рассказал, что дагестанским проектом «Экспорт услуг» планируется обеспечение в текущем году объема экспорта оказываемых услуг регионом в размере 1,4 миллиона долларов, а к концу реализации в 2024 году – 1,8 миллионов долларов. Подробнее можно прочитать тут.